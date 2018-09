DWT: ‘Surinaamse Kawinazanger vermoordt partner met messteken’

ROTTERDAM, 7 sep – Op sociale media is met ontsteltenis gereageerd op een brute steekpartij waar een bekende kawinazanger in Nederland voor verantwoordelijk is. De zanger in kwestie bracht zijn partner dinsdag diverse messteken toe waardoor de vrouw levensgevaarlijk gewond raakte. Zij werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis waar zij aan het herstellen is. Volgens de Surinaamse krant De Ware Tijd zou de vrouw zijn overleden maar dat klopt niet, aldus de familie.

Volgens de eerste berichten gaat het om zanger ‘Sjako’ uit Suriname schrijft dWT. Sjako maakte in de jaren negentig naam als zanger van Bose Krioro. In Nederland heeft hij gezongen voor onder meer Draiston, La Bose en Combinatie XVI. De man is inmiddels aangehouden door de politie.

Wat de zanger ertoe dreef om de vrouw neer te steken, is nog niet bekend.

UPDATE: dWT heeft haar verhaal verwijderd maar hieronder staat het artikel nog: