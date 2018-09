Korps Politie Suriname krijgt defecte dienstauto’s weer aan de praat

PARAMARIBO, 7 sep – Het Korps Politie Suriname, KPS, zit erg verlegen om goed transport. De korpsleiding heeft daarom het plan opgevat om defecte dienstvoertuigen te laten repareren. In eigen beheer. De auto’s staan al veel te lang op reparatie te wachten. Door het chronische gebrek aan geld, moet nu naar andere wegen worden gezocht. De druk op het korps neemt alleen maar toe. Veiligheidspatrouilles moeten worden opgevoerd.

Daar zijn dus voertuigen voor nodig, maar die ontbreken. Aan de andere kant staan op verschillende plaatsen patrouillevoertuigen te roesten. En dat terwijl vaak niet veel nodig is om de voertuigen weer aan de praat te krijgen. “Het is volgens de leiding momenteel niet de hoogste prioriteit om nieuwe voertuigen aan te schaffen”, zegt politiecommissaris Guno Roosenhoff tegenover de Ware Tijd.

Ook politievoertuigen die schade opliepen bij een verkeersincident, worden aangepakt. De technische dienst van het korps keurt de voertuigen. Na de diagnose wordt bepaald of het voertuig het repareren waard is. Een aantal is intussen weer gebruiksklaar. “Het waren kleine mankementen die in orde zijn gemaakt of onderdelen die vervangen moesten worden”, aldus Roosenhoff.