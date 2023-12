PDO-voorzitter: “In de politiek moet je geen vijanden hebben”

“In de politiek moet je geen vijanden hebben”, zegt Waldy Nain, voorzitter van de Partij voor Democratie en Ontwikkeling (PDO). Hij stelt dat zijn partij daarom open staat om met elke politieke organisatie in Suriname samen te werken.

Nain voert aan dat de PDO op dit moment goed contact heeft met de Nationale Democratische Partij (NDP), de Hervormings- en Vernieuwingsbeweging (HVB) en Nieuw Suriname (NS). Echter heeft dit contact tot nu toe niet geresulteerd in een samenwerking.

“We hebben regelmatig contact, maar het besluit tot samenwerking is nog niet genomen. De PDO is bereid om met een ieder samen te werken, maar de vraag is: zijn die mensen bereid om met ons samen te werken?”, zei Nain in het programma Bakana Tori (foto).

Voor de PDO is behoud van de identiteit van de partij wel belangrijk bij een eventuele samenwerking. Zo maakt de partij zich sterk voor het bevorderen van het ondernemerschap en de ontwikkeling van de agrarische sector in Suriname. Nain ziet de agrarische sector als één van de hoofdpijlers om Suriname te redden.

Nain is eerder minister geweest van Planning en Ontwikkelingssamenwerking (1997 tot 1999 ) in het kabinet Jules Wijdenbosch. Hij was toen lid van de Pendawa Lima. In 2012 richtte hij de PDO op. In 2015 nam hij in Alternatieve Combinatie-verband samen met de ABOP deel aan de verkiezingen en kreeg als nummer 3 op de lijst in Paramaribo slechts 273 stemmen.

De PDO kreeg binnen de Alternatieve Combinatie in Paramaribo de 3de, 8ste en de 15de plaats, in Commewijne de 2de en de 3de, in Saramacca de 1ste en in Nickerie de 1ste en de 4de plaats op de kandidatenlijst. In totaal waren alle kandidaten van de PDO goed voor 1.313 stemmen.

In 2020 nam de PDO samen met de KTPI en NS onder de vlag van de Pertjajah Luhur als onderdeel van de Eenheidsbeweging Wong Jowo deel aan de verkiezingen. De PL zat toen in een lijstverbinding met de ABOP. Geen van de kandidaten van de PDO, KTPI en NS slaagden erin om een DNA-, rr- of dr-zetel binnen te halen.