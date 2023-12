Vandaag is het Wereldlichtjesdag en worden overleden kinderen herdacht

Vandaag, zondag 10 december, is het Wereldlichtjesdag en komen mensen wereldwijd bij elkaar om overleden kinderen te herdenken.

Wereldlichtjesdag startte in 1997 en is ieder jaar op de 2e zondag in december. Op deze dag worden om 19.00 uur kaarsjes aangestoken ter nagedachtenis aan overleden kinderen.

Door de verschillende tijdzones in de wereld ontstaat hierdoor een golf van licht, zodat de wereld een beetje lichter wordt voor de mensen die hun kind hebben verloren en daarbij mogen beseffen dat zij niet alleen zijn met hun verdriet.