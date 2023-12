Opnieuw meldingen van jaguar in ressort Rijsdijk; kalveren en honden gedood

De politie Regio Midden Suriname heeft zaterdag laten weten dat er wederom meldingen zijn binnengekomen van een gesignaleerde Jaguar in het ressort Rijsdijk. Afgelopen maandag ontving de politie van Rijsdijk meldingen over een jaguar die in het ressort rondliep. Daarbij waren de nodige instanties, met name LBB ingeschakeld.

Donderdag werden wederom meldingen van bezorgde buurtbewoners te Rijsdijk ontvangen over vermeende aanvallen op hun huisdieren en vee door een wild katachtig dier, naar alle waarschijnlijkheid een jaguar.

Volgens de meest recente melding zouden kalveren en honden door één of meerdere jaguars zijn afgeslacht meldt de Surinaamse politie. Op bovenstaande foto is te zien hoe een jaguar een hond aanvalt. Hieronder foto’s van gedode dieren:

Ook zijn er pootafdrukken van een wild katachtig dier op verschillende erven van buurtbewoners waargenomen, waarbij de LBB heeft bevestigd dat het om een of ander wild katachtig dier moet gaan.

Jaguars staan bekend als nachtdieren en gaan voornamelijk ’s avonds op jacht op zoek naar hun prooi.

Naar aanleiding van het bovenstaande drukt de politie van Regio Midden Suriname de samenleving op het hart om extra waakzaam te zijn, vooral in de avonduren. Wees extra alert en let goed op uw kinderen, huisdieren en vee.

Indien het dier wordt gesignaleerd, schroomt u niet om contact op te nemen met de lokale politie of LBB.