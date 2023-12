Parmessar: “Laten wij onze aandacht niet verslappen”

“Laten wij onze aandacht niet verslappen”, zegt NDP-fractieleider Rabin Parmessar over het grensconflict tussen Guyana en Venezuela. In De Nationale Assemblee (DNA) stoorde de politicus zich donderdag wederom aan het feit dat Guyana een landkaart bij het Internationaal Gerechtshof heeft gepresenteerd waarop het Tigri gebied als integraal deel van het Guyanees grondgebied word gepresenteerd.

Het kan volgens Parmessar niet dat de Surinaamse regering deze kwestie gewoon naast zich heeft laten liggen en tot nu toe geen enkele statement heeft uitgebracht. “Tot nu toe horen we boe noch ba van de regering. Eigenlijk zouden we tot groot verzet moeten komen wat dat betreft. Het gaat ook om een deel van Suriname waar Guyana vanaf de zestiger jaren van de vorige eeuw illegaal opereert. Want er waren afspraken in Caricom-verband gemaakt dat tenminste dat gebied gedemilitariseerd zou zijn. En we horen niks van de regering”, vervolgde de NDP’er.

Parmessar waarschuwde de Surinaamse regering voor de manier waarop Guyana opereert. “Zeker als u de Guyanese pers raadpleegt ziet u dat men heel actief is met allerlei relevante internationale organisaties en noem maar op. Maar wat doen wij?! We zijn stil. En daar moeten we de nodige kanttekeningen plaatsen”, stelde hij.

Volgens de NDP-fractieleider gaat het hier om een nationale kwestie waar zowel oppositie en coalitie de koppen bij elkaar moeten steken en geen politiek met elkaar moeten bedrijven. “Alle 51 leden dienen zich als patriotten op te stellen, elkaar te informeren en met elkaar goed in beraad gaan. Dat is helaas niet gebeurd”, aldus Parmessar.

Op de agenda donderdag stond de behandeling van de ontwerpwet houdende goedkeuring van het Protocol tussen de Republiek Suriname en de Franse Republiek met het oog op de regeling van de grens tussen Suriname en Frans-Guyana over de Marowijne en Lawarivier.

Oppositieparlementariërs spuugden vooral hun gal dat het parlement geen financiële middelen kon vrijmaken, waardoor de volksvertegenwoordiging de plaatselijke gemeenschappen bij de oostgrens niet heeft kunnen consulteren en inlichten.

Parmessar merkte op dat de Lawarivier op basis van een eerdere beslissing van een scheidsrechter in 1888 als grensrivier wordt beschouwd en Suriname toebehoort. Het protocol dat nu wordt behandeld beschouwd de Lawarivier als grensgebied. Dit betekent volgens de NDP’er dat bij goedkeuring, Frans-Guyana evenveel recht als Suriname zal hebben op deze rivier.