Scholier door jeugdigen aangevallen en in rug gestoken

Een scholier in Suriname is donderdag na school door drie jeugdigen aangevallen en gestoken met een scherp voorwerp. Dit gebeurde aan de Marakastraat.

Vernomen wordt dat een buurman gegil hoorde. Toen hij poolshoogte nam zag hij vier jongens vechten op straat. Hij snelde zich naar de vechtersbazen en vernam dat drie jongens het slachtoffer zouden hebben aangevallen.

Een van hen stak het slachtoffer in zijn rug, ter hoogte van zijn schouder.

De buurtbewoner schakelde meteen de Surinaamse politie in, die ter plaatse ging voor onderzoek. Het gewonde slachtoffer werd per ontboden ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp van Academisch Ziekenhuis.

De politie van De Nieuwe Grond is belast met het onderzoek. Aan de opsporing van het trio, waarvan niet bekend is of ze ook scholieren zijn, wordt gewerkt.