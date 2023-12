Politie-inspecteur voorkomt erger wanneer brand uitbreekt in motorkamer van auto

Een inspecteur van het Korps Politie Suriname kon vandaag erger voorkomen toen brand uitbrak in de motorkamer van een rijdende auto aan de Cornelis Jongbawstraat.

De bestuurder reed over de Cornelis Jongbawstraat richting de Anton Dragentenweg. Ter hoogte van pompstation On The Run zag hij rookontwikkeling uit zijn auto en bracht die tot stilstand langs de weg.

De automobilist opende de motorkap om de situatie te kijken en daarbij ontstond er brand. De man schreeuwde om hulp.

De politie-inspecteur en zijn collega’s van de post nabij gingen op het geschreeuw af. De inspecteur rende naar het pompstation en nam een poederblusser. Daarmee wist hij het vuur te doven.

De schade bleef beperkt tot de motorkamer. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. Het voertuig is door een ingeschakelde sleepdienst afgevoerd naar een opgegeven adres van de bestuurder.