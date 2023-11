Politie-informatie over tweede instorting goudmijn in Suriname

Terwijl Surinaamse regeringsautoriteiten afgelopen maandag bezig waren met het beheersen van de ramp in het Matawaigebied, was er sprake van nog een ramp in het zuidoosten van Suriname.

Twee mannen raakten te Selakreek in het dorp Godo Olo bedolven tijdens het ontginnen van goud in een goudput van vier meter diep. Eén overleefde de ramp niet en de andere raakte zwaargewond.

Volgens de politie waren drie mannen bezig goud te ontginnen in de goudput in het district Sipaliwini. G.D. en G.O. waren in de put, terwijl de derde man bezig was met hoge druk spuitwerkzaamheden boven de put.

Op een gegeven moment zag de man die aan het spuiten was, dat de aarde boven de put aan het scheuren was en schreeuwde naar de twee anderen om snel uit de put te gaan. Helaas stortte het puin in de put. G.O. was twee meter onder het puin bedolven en G.D. was tot bij borsthoogte tegen de wand van de put gedrukt.

Het gelukte de man die boven de put was met moeite om G.D. eruit te trekken. De gewonde werd met hulp van dorpbewoners en anderen overgevlogen naar Paramaribo en afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

De Recherche van Regio Oost heeft de zaak in onderzoek.