Voortvluchtige moordverdachte ‘Shego’ meldt zich bij politie

De voortvluchtige moordverdachte Mashego, ook wel bekend als ‘Shego’, heeft zich vrijdagavond samen met zijn advocaat aangemeld bij de politie in Suriname.

Hij wordt ervan verdacht de 36-jarige Jean Paul Finisie in de nacht van maandag 14 november te hebben doodgeschoten in een goudmijn in het district Brokopondo.

Beide mannen zijn goudzoekers en er was sprake van een vete tussen hen. In de nacht van maandag op dinsdag escaleerde dit en zou Shego op Finisie hebben geschoten

Als gevolg van de opgelopen schotwond kwam het slachtoffer ter plaatse te overlijden.

De Surinaamse politie was op zoek naar de verdachte, die zich gisteren meldde bij Kapitale Delicten.