Politie zoekt voortvluchtige verdachte die man in goudmijn doodschoot

De autoriteiten in Suriname zijn op zoek naar de voortvluchtige moordverdachte Mashego, ook wel bekend als ‘Shego’.

Deze man, op de foto te zien in het rood met een pet op, wordt ervan verdacht de 36-jarige Jean Paul Finisie te hebben doodgeschoten in een goudmijn in het district Brokopondo.

Beide mannen zijn goudzoekers en er was sprake van een vete tussen hen. In de nacht van maandag op dinsdag escaleerde dit en zou Mashego op Finisie hebben geschoten.

Het slachtoffer kwam ter plaatse te overlijden en de dader sloeg op de vlucht.

Het Meldpunt Informatie Anoniem (MIA) bracht het opsporingsbericht van de man naar buiten en schrijft daarover: “We hebben jouw hulp nodig om deze voortvluchtige moordverdachte te lokaliseren, zodat het recht kan zegevieren! Blijf waakzaam, en wees alert.”

Indien u informatie heeft meld het hier via meldpunt.sr.