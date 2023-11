Goudzoeker bij goudmijn doodgeschoten; dader gevlucht

Bij een schietincident nabij een goudmijn in Suriname heeft een 34-jarige goudzoeker afgelopen nacht het leven gelaten.

Vernomen wordt dat de schutter en het slachtoffer een vete hadden. De verdachte die ook goudzoeker is, benaderde het slachtoffer gewapend met een vuistvuurwapen.

Uit het onderzoek van de Surinaamse politie blijkt dat de schutter meteen meerdere keren op het slachtoffer heeft geschoten. Na het incident vluchtte de schutter weg.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het gaat om zogeheten porknokkers die bij de Royal Hill East Pit te Rosebel goud aan het zoeken waren. Er is al geruime tijd een toename van groepen c.q. gangs in de Royal Hill Pit hetgeen zorgt voor wrijving.

Bij een ingesteld onderzoek op de plaats delict trof de sterke arm enkele hulzen van 9 mm aan. De verdachte in deze zaak staat volgens getuigen bekend als ‘Shego’.

Volgens de politie van Brownsweg was het slachtoffer in leven Jean Paul Finisie. Hij liep meerdere schoten in zijn buikstreek en benen op met als gevolg dat hij ter plaatse is komen te overlijden.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is het lijk door de politie in beslag genomen.