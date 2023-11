Bromfiets dief door politie Regio Oost aangehouden

De politie in Suriname heeft afgelopen maandag na goed speurwerk door de stootgroep van Regio Oost, een bromfietsdief aan de Margarethalaan te Paramaribo aangehouden.

Hij wordt in verband gebracht met de diefstal van een scooter Yamaha Aerox die op vrijdag 3 november 2023 heeft plaatsgevonden te Bakapasi in het ressort Meerzorg, meldt het Korps Politie Suriname.

Op de locatie waar de verdachte is aangehouden zijn er nog drie andere bromfietsen aangetroffen en hangende het onderzoek in beslag genomen. De bescheiden moeten nog achterhaald worden.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de verdachte door de politie in verzekering gesteld.

De gestolen Yamaha Aerox is nog niet terecht. Het is niet uitgesloten dat er meerdere aanhoudingen in deze zaak zullen volgen. Het verdere onderzoek in deze zaak is overgedragen aan de Recherche van Regio Oost.