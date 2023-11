Miskin: “Terwijl andere mensen op straat zijn, zit ik werk te doen zodat mensen meer geld kunnen krijgen”

“Terwijl andere mensen op straat zijn, zit ik werk te doen zodat mensen meer geld kunnen krijgen”, zegt vakbondsleider Michael Miskin, één van de voorzitters van de Centrale van Landsdienarenorganisatie in Suriname (CLO).

In een interview op D-TV verwees de CLO-topper naar de 50% loonsverhoging die in 2020 is overeengekomen met de Surinaamse regering, die toen onder leiding stond van Desi Bouterse. Hoewel er nu nog geen toezegging voor betaling is gedaan, zijn de exercities reeds gedaan en zijn deze ook vorige week donderdag besproken.

“Er moet 42 maanden met twk betaald worden. En dat is alleen voor de mensen die nog in Fiso zijn, dus de bureauambtenaren en de mensen die in de gezondheidssector zitten. Dus we zijn bezig. We werken. We zitten niet te slapen”, zei Miskin.

Voor de twk-betalingen over het jaar 2020 alleen zal de regering maandelijks een bedrag van 52 miljoen nodig hebben. Ook moet er nog drie maanden twk vanuit de bezoldiging van 2018 gecalculeerd worden. Miskin schat dat dit op 20 miljoen SRD per maand zal komen. Het pakket zal dan ter goedkeuring worden ingediend bij minister Stanley Raghoebarsing van Financiën & Planning. Miskin ziet graag dat deze twk-betalingen verspreid worden over de komende 3 ½ jaar.

Hoewel de groep Miskin de lidbonden van de CLO toestemming hebben gegeven om de acties te ondersteunen, keurt zij resoluut af de manier waarop andere protesterende vakbondsleiders hem en de rest van het CLO-bestuur steeds aanvallen en negatief bespreken. Ook vindt Miskin de bundeling van deze vakorganisaties rommelig. “De inzet van de actie is de kwestie BTW. Maar bij de individuele mensen gaat het niet om die BTW. Men wil een beter loon hebben. Wij willen gaan praten met de mensen wanneer wij resultaten hebben. Waar wij nu nog op wachten is die 50%”, aldus Miskin.

Hoewel deze overeenkomst in 2020 is overeengekomen, kon deze niet worden uitgevoerd. Volgens Miskin kwam dit omdat door een fout van een ander CLO-bestuurslid alleen de minister van Binnenlandse Zaken (Mike Noersalim) het document had getekend. Voor een correcte overeenkomst moest ook de handtekening van toenmalige Financiënminister Gillmore Hoefdraad erbij zijn. En dit heeft de regering Santokhi-Brunswijk steeds tegen hem gebruikt.

Op 9 juni 2022 is er dan een gesprek geweest met Armand Achaibersing, toen minister van Financiën & Planning, en Maurits Hassankhan van het Overlegorgaan. “Toen heb ik een resolutie op tafel gezet. Daarna is Achaibersing weggegaan en toen Raghoebarsing kwam moest ik het werk opnieuw doen. Maar hij heeft ons tenminste gezegd dat men gaat betalen. We hebben wel nog geen toezegging”, aldus Miskin.