Rehabilitatie Saramaccakanaal zal groot gebied ontwateren

Het Saramaccakanaal in Suriname is op vele plekken dichtgegroeid en versmald. Dit brengt met zich mee dat gebieden, waarvan de ontwatering uitkomt op het kanaal, bij hevige regens te kampen hebben met wateroverlast.

Om dit tot het verleden te doen behoren zal het ministerie van Openbare Werken (OW) in samenwerking met belanghebbenden en met financiering van de Wereldbank, het Saramacca Canal System Rehabilitation Project (SCSRP) uitvoeren.

Het ligt in de bedoeling dat niet alleen Groot-Paramaribo, maar een veel groter gebied ontwaterd wordt.

Op het departement heeft dinsdag de contractondertekening plaatsgevonden met de aannemer International Infra NV. SCSRP-projectcoördinator Cheryl Margaret spreekt van een vrij omvangrijk project, dat een grote impact zal hebben op het drainagegebeuren in Paramaribo en andere gebieden.

Het voornaamste doel is het verminderen van het overstromingsrisico en verbeteren van het 25 kilometer lange kanaalsysteem; van Doorsteek tot Uitkijk. Binnen het project zullen ook de bestaande sluizen worden aangepakt. De uitvoeringstijd is voorzien voor 22 maanden met 12 maanden constructietijd.

Verder zal er ook een masterplan worden ontwikkeld dat als draaiboek voor OW zal dienen voor het uitvoeren van andere ontwateringsprojecten. Tot de gebieden die ontwaterd moeten worden, behoren de binnenstad, Creola, Winti Wai, Belfima en Rahemal.

Vishnu Kalloe, projectmanager International Infra NV, spreekt van een uitdagend project dat uit vijf secties zal bestaan. De werkzaamheden houden onder meer in dat alle vegetatie aan beide zijden van het kanaal verwijderd zal worden. Het werk gaat meteen na de ondertekening van start en na afronding is er een onderhoudsperiode van drie maanden.

Namens International Infra NV plaatste Sylvanie Kasanpawiro haar handtekening onder het document, terwijl Satish Mohan, waarnemend directeur Civiel Technische Werken (CTW) dat namens OW deed. Dit gebeurde in aanwezigheid van OW-minister Riad Nurmohamed en Carol Richardson. De laatste was namens Diletta Doretti (World Bank Resident Representative for Guyana and Suriname) aanwezig.

Richardson toonde zich onder de indruk van hetgeen aangepakt zal worden. Zij onderstreepte de ondersteuning van de Wereldbank in het uitvoeren van projecten, die van belang zijn voor de samenleving. De instelling financiert het project middels een lening van USD 35 miljoen.

Volgens minister Nurmohamed is vooral bewustwording rond het project belangrijk. Er komen daarom overlegmomenten met belanghebbenden en buurtbewoners. Margaret zegt dat er in de komende periode intensief bekendheid zal worden gegeven aan het SCSRP.

Minister Nurmohamed benadrukte dat ontwatering niet alleen in Paramaribo cruciaal is, maar ook in het zuiden. Verder komen er ook voor andere delen van het land ontwateringsprojecten. De bewindsman meent dat er voor de directievoerder en de aannemer een grote rol is weggelegd, namelijk bewijzen dat Suriname zo’n project aankan.

“Het is van belang dat zij alles in goede banen leiden. Dit moet ervoor zorgen dat een groot gebied ontwaterd wordt”, aldus de OW-bewindsman.