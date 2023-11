Suriname lanceert Saramacca kanaal project met Wereldbanksteun

Het ministerie van Openbare Werken in Suriname (OW) heeft op 14 november aangekondigd dat het langverwachte Saramacca kanaal project officieel van start gaat met de ondertekening van het contract met Infra International NV., in een gezamenlijke inspanning met Bouw & Infra Suriname NV. Het project, gefinancierd door een lening van 30 miljoen US-dollars van de Wereldbank, zal gericht zijn op het rehabiliteren en verbeteren van het Saramacca kanaalsysteem om de ontwateringsproblemen in Groot-Paramaribo aan te pakken.

Cheryl Margaret, deputy coördinator Saramacca Canal Unit, gaf een korte presentatie over het project waarin ze de samenwerking met de Wereldbank, het ministerie van Financiën en Bouw & Infra NV. benadrukte. Zij onderstreepte de verschillende componenten van het project, waaronder de rehabilitatie van de bestaande sluis en schutsluis alsook het belang van het masterplan en het data- en assetmanagementsysteem dat wordt ontwikkeld. De deputy coördinator roept de gemeenschap op, om op de hoogte te blijven en betrokken te zijn bij stakeholderbijeenkomsten via de projectwebsite. Het project wordt gezien als een cruciale stap om het ontwateringsprobleem in Groot-Paramaribo aan te pakken.

Gail Richardson, vertegenwoordiger van de Wereldbank voor Guyana en Suriname, toonde de steun van de Wereldbank voor het project en prees de nationale aannemer die het werk leidt. Ze uitte haar enthousiasme over de impact van het project op de regio en benadrukte de internationale belangstelling voor de aanpak van ontwateringsproblemen in Suriname.

Vishnu Kalloe, projectmanager bij Infra International NV., deelde details over de uitvoering van het project. Hij benadrukte de uitdagingen van het verwijderen van onkruid en begroeiing over de 25 kilometer van het kanaal. Kalloe gaf ook aan dat arbeidsveiligheid en het gebruik van geschikte apparatuur, inclusief graafmachines, pontons en vrachtwagens voor het project van belang zijn. De aannemer zal zich houden aan de Surinaamse wetten en normen met betrekking tot veiligheid op de werkplek.

Het project dat in 2019 begon met de ondertekening van de loan agreement, heeft een geplande voltooiingsdatum eind mei 2024. De mobilisatie start onmiddellijk na de contractondertekening, gevolgd door een onderhoudsperiode van drie maanden. De geschatte oplevering is afhankelijk van de weersomstandigheden en de voortgang van het project.

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken haalde aan dat zowel het schoonmaken van het kanaal, als het creëren van bewustwording belangrijke aspecten zullen zijn van het project. Hij bedankte de Wereldbank voor haar bijdrage aan het project en drong erop aan dat Surinaamse aannemers actief betrokken zullen zijn bij de uitvoering ervan. De minister benadrukte ook het belang van een goed beheersysteem voor het kanaal en riep op tot steun van de gemeenschap.