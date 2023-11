Adhin staat open voor presidentschap in 2025

Oud-vicepresident Ashwin Adhin staat er open voor om president van Suriname te worden in 2025.

“Het is mogelijk en het gaat helemaal liggen aan de partij en de achterban na de verkiezingen. En als de partij en achterban vinden dat dit de mensen zijn die we kunnen opschuiven in die rollen, dan gaan we ons daaraan committeren”, zei de NDP-ondervoorzitter tevens parlementariër in een interview op Radio Awaaz.

Alles hangt echter ook af van het besluit van NDP-voorzitter Desi Bouterse zelf, die momenteel 20 jaar celstraf riskeert voor zijn aandeel bij de 8 decembermoorden en zijn besluit om wel of niet voor een derde termijn president van Suriname te worden.

De tot tweemaal toe gewezen president zei in juni dit jaar nog dat indien er een beroep op hem wordt gedaan en zijn gezondheid dat toelaat, hij een eventuele derde termijn als staatshoofd niet zal afwijzen. Echter, hij zit er niet specifiek op te wachten.

Adhin zei vorige maand dat hij een nieuw NDP bij de komende verkiezingen wil zien om een boodschap van hoopt en nieuw perspectief aan de kiezer te kunnen bieden. Hijzelf zal ook zijn visie daaromheen presenteren.

Ashwin Adhin, die zich gespecialiseerd heeft in informatie en communicatie technologie, kwam in juli 2013 in beeld toen hij tijdens de zoveelste reshuffling van het kabinet Bouterse-Ameerali aangesteld werd als de nieuwe minister van Onderwijs en Volksontwikkeling. In zijn periode werd de naam van dit ministerie gewijzigd naar Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Daarvoor was hij voorzitter van de Culturele Unie Suriname (CUS).

In het tweede kabinet van Bouterse werd hij in 2015 voorgedragen en gekozen tot vicepresident van Suriname. Als nieuwkomer in de politiek scoorde hij toen 6.030 stemmen op nummer 6 van de NDP in Paramaribo. Bij de verkiezingen in 2020 werd hij door de NDP om politiek-strategische redenen verhuisd naar Wanica om het daar op te nemen tegen de sterke man van de VHP, Chan Santokhi. Adhin kreeg als lijsttrekker 5.601 stemmen en werd gekozen tot parlementariër.

Adhin is in 2020, niet lang na de wisseling van de macht, in verband gebracht met het vernielen van apparatuur, diefstal en frauduleuze handelingen op het Kabinet van de Vicepresident. In november dat jaar is hij als verdachte aangemerkt en gelijk in verzekering gesteld. Hij heeft iets langer dan een week in het cellenhuis van Richelieu in Commewijne doorgebracht. De Nationale Assemblee heeft Adhin pas in december in staat van beschuldiging gesteld. Begin deze maand is hij integraal hiervoor door de rechter vrijgesproken.