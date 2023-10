ABOP’er Koedemoesoe vindt bouw nieuw DNA-vergadercomplex nu geen prioriteit

ABOP-parlementariër Ramon Koedemoesoe is het, net als de oppositieparlementariërs in De Nationale Assemblee van Suriname, ermee eens dat de bouw van een nieuw vergadercomplex van De Nationale Assemblee geen prioriteit geniet. Hij ziet eerder dat de Surinaamse regering de financiële middelen hiervan voor nu inzet om belangrijkere zaken aan te pakken.

“We moeten eerlijk zijn. We hebben zoveel scholen zonder meubilair, kinderen gaan zonder brood naar school en de prijzen in de winkels miti a hemel kba. Natuurlijk wil je als parlementariër goede faciliteiten om je werk te kunnen doen. Maar nu is niet het moment om dit soort miljoeneninvesteringen te doen”, benadrukt de politicus.

Koedemoesoe stoort zich echter wel aan de hypocriete houding van de parlementariërs uit de fracties van de BEP en NDP, die tegen de bouw van de vergaderzaal zijn en afgelopen donderdag een oriëntatiebezoek aan de bouwlocatie hebben gebracht. Volgens de ABOP’er is het juist de schuld van deze twee partijen dat er een parlementsgebouw zonder vergaderzaal op de hoek van de Henck Arronstraat en Grote Combeweg is opgezet.

“Onze core business is vergaderen. Wie waren toen aan de macht? De BEP en de NDP toch, regering Bouterse 2. De BEP en NDP moeten daarom rustig zijn, want je kan geen parlementsgebouw zonder een vergaderruimte gaan bouwen. Want yu ferstan nu de ini yu bruku saka. A de ini yu ede”, aldus de politicus.

De bouwwerkzaamheden van de nieuwe vergaderzaal worden naar alle waarschijnlijkheid pas in de week van 1 november stilgelegd. Dat heeft MINOWC-minister Henry Ori vrijdag meegedeeld tijdens een persconferentie.

De bewindsman had eerder middels een persbericht laten weten dat de werkzaamheden voorlopig zouden worden stopgezet. Echter, zowel media als DNA-leden kwamen met bewijzen dat dat niet zo was. Ori zei daarna eerst dat hij niet op de hoogte was dat de werkzaamheden normaal werden voortgezet en dat het de bedoeling was dat de Surinaamse regering dit weekend een besluit zou nemen of de werkzaamheden weer zouden doorgaan.

Op de persconferentie vrijdag zei Ori dat vanwege technische redenen de werkzaamheden niet konden worden stilgelegd.