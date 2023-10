In weekend besluit of werkzaamheden nieuwe DNA vergaderzaal doorgaan

Minister Ori van Onderwijs in Suriname heeft donderdagavond in het STVS programma 8er ’t Nieuws gereageerd op de uitspraken van NDP-fractieleider Rabin Parmessar. Parmessar zei gisteren tijdens een oriëntatiebezoek op de bouwlocatie tegen D-TV: “Ze gaan gewoon vrolijk door. Er is geen sprake van het stoppen van het werk. We worden misleid.

Ori heeft aangegeven dat het hem niet bekend is dat de bouwwerkzaamheden niet zijn gestopt. Volgens Ori is zijn collega Nurmohamed, die de bouwcommissie coördineert, bezig hiermee.

“Ik ben niet op de hoogte dat het gewoon doorgaat, maar er is afgestemd met de aannemer en architect dat wij even pas op de plaats zouden maken”, aldus de MINOWC-minister.

Hij benadrukte dat het uiteindelijk in de bedoeling ligt dat de bouwwerkzaamheden voor een week worden stopgezet, zodat een paar zaken kunnen worden gecleared.

In het weekend zal de Surinaamse regering dan het besluit nemen of de werkzaamheden weer doorgaan.