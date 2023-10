Pride Walk zaterdag 28 oktober in Paramaribo

Op 28 oktober om 16.45 uur vindt de Pride Walk plaats in Paramaribo, met als startpunt Zus & Zo. Dit evenement is onderdeel van de Pride Month Suriname en heeft tot doel aandacht te vragen voor gelijke rechten voor iedereen, de zichtbaarheid van LHBTIQ+ personen te vergroten en de inzet voor diversiteit en inclusie te benadrukken.

De organisatie van Pride Month Suriname nodigt niet alleen individuen uit, maar doet ook een oproep aan organisaties om zich aan te sluiten en een positieve verandering in de gemeenschap te bewerkstelligen. Gezamenlijk kan er een wereld worden gecreëerd waarin diversiteit wordt gevierd en iedereen wordt gerespecteerd voor wie zij zijn.

Het belang van zichtbaarheid voor LHBTIQ+, die vaak geconfronteerd worden met discriminatie en een gebrek aan acceptatie, wordt benadrukt. De Pride Walk biedt een platform om deze uitdagingen onder de aandacht te brengen en te laten zien dat zij gesteund worden, onvoorwaardelijk en met trots.

Deelname aan de Pride Walk draagt bij aan een inclusieve en diverse samenleving, waarin iedereen zichzelf kan zijn zonder angst voor discriminatie of afwijzing. Het is een moment waarop een krachtig signaal wordt afgegeven dat liefde en acceptatie voor iedereen gelden, ongeacht hun seksuele geaardheid, genderidentiteit of expressie.

De Pride Walk start op 28 oktober om 16.45 uur vanaf Zus & Zo aan de Grote Combeweg 13A. De inloop en verzamelen vindt plaats om 16.00 uur. Voor meer informatie over de route bekijk de Facebookpagina of Instagram Pride Suriname.