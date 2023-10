Parmessar over bouw DNA vergaderzaal: “Ze gaan gewoon vrolijk door; we worden misleid”

De bouwwerkzaamheden van de nieuwe vergaderzaal van De Nationale Assemblee in Suriname (DNA) zijn niet gestopt. Dit in tegenstelling tot de eerdere verklaring van minister Henry Ori van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MINOWC), waarin hij aangaf dat alle werkzaamheden onmiddellijk on-hold zouden worden gezet.

“Ze gaan gewoon vrolijk door. Er is geen sprake van het stoppen van het werk. We worden misleid”, zei NDP-fractieleider Rabin Parmessar vandaag tegenover D-TV tijdens een oriëntatiebezoek op de bouwlocatie.

De politicus is, gezien de vele kanttekeningen vanuit diverse hoeken, er juist voorstander van dat de huidige vergaderzaal aan de Waterkant wordt geüpgraded. Voor slechts ‘enkele kleine miljoenen SRD’s’ zou deze vergaderzaal dan zeker vier jaren door kunnen worden gebruikt.

De 6.5 miljoen US dollars, omgerekend 250 miljoen SRD, zou gezien de economische situatie in het land niet moeten worden uitgegeven. “De prioriteitstelling is op zijn zachts gezegd onbegrijpelijk”, aldus de NDP’er.

Op locatie liet een vertegenwoordiger aan de media weten dat er nog geen opdracht is gekomen om de werkzaamheden stop te zetten. BEP-fractieleider Ronny Asabina vond dat dit argument niet opgaat, omdat er gesproken is over onmiddellijke stopzetting van de werkzaamheden. Hij ondersteunde Parmessar door te stellen dit als misleiding vanuit de regeringsautoriteiten kan worden gezien.

Naast Parmessar en Asabina, waren verder ook aanwezig de parlementariërs Ivanildo Plein (NPS), Edward Belfort (ABOP) en Patrick Kensenhuis (NDP).

Bij de bouw van de nieuwe vergaderzaal is er een conflict ontstaan met de UNESCO over zaken de Werelderfgoedlijst rakende. De ministers Riad Nurmohamed van Openbare Werken en Henry Ori stellen echter geen boodschap te hebben aan de bezorgdheid van de UNESCO. Zowel Ori als Nurmohamed vragen zich af wie de UNESCO is om zich ermee te bemoeien.