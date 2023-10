Su Aid zet zich dit jaar in voor vroeggeboren baby’s in Suriname

Op de kinderafdeling van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP), heeft de Stichting Su Aid, op donderdag 26 oktober een persconferentie gehouden inzake de inzamelingsactiviteiten voor de Neonatale Intensive Care Unit ofwel NICU-afdeling. Op deze afdeling wordt de focus primair gericht op de zorg voor vroeggeboren baby’s in Suriname.

Tijdens deze persconferentie hebben de vertegenwoordigers van het Surinaamse ziekenhuis aangegeven welke voorzieningen zij ontberen om de instelling draaiende te houden.

Fauzia Poese, lid van het directieteam van het AZP, geeft aan dat de NICU-afdeling de enige is in het heel land, welke de nodige zorg biedt aan vroeggeboren baby’s. Zij stelt het dan ook op prijs dat Su Aid middels deze inzamelingsactie een bijdrage wil leveren om deze zorg te blijven continueren.

Kinderarts-Neonatoloog in het AZP, Safir Liesdek is bezorgd omdat de afdeling al geruime tijd kampt met weinig tot geen middelen om deze vroeg geborenen te redden. Volgens hem verdienen zij ook een tweede kans in het leven. Hij benadrukt dat het elke dag een grote uitdaging voor de artsen is om de levens te redden van de neonaten.

De vertegenwoordigers van het ziekenhuis zijn blij met het initiatief van de stichting. Er is namelijk een lijst aan middelen die de afdeling nodig heeft, maar als prioriteit noemt kinderarts Liesdek echo-, gehoor- en beademingsapparaten op.

“Door een sms te sturen naar het verkort nummer ‘1919’, kan men een bijdrage leveren”, aldus Su Aid-voorzitter Giwani Zeggen. Op deze manier kan men een bijdrage leveren van SRD 15,- per sms. De inzamelingsactie gaat op maandag 30 oktober van start.

Voorzitter Zeggen geeft aan dat er daarna nog een aantal activiteiten zal volgen. Volgens hem is het belangrijk dat de gemeenschap ziet en begrijpt hoe belangrijk de NICU is. “Er zullen daarom live programma’s vanuit de afdeling vertoond worden om kennis te maken met deze bijzondere afdeling”, zegt hij. Hij drukt eenieder op het hart om op welke wijze dan ook dit initiatief te ondersteunen, zodat de afdeling weer optimaal kan functioneren.

De stichting wil met de inzamelingsactie ten minste 140.000 euro ophalen.