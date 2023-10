Regering pompt 7 miljoen USD in Surinaamse Waterleiding Maatschappij

De regering heeft een bedrag van 7 miljoen US dollar goedgekeurd, ter ondersteuning van de Surinaamse Waterleiding Maatschappij, SWM, om dringende maatregelen te treffen in haar streven naar een oplossing in de waterproblematiek in bepaalde gebieden van Suriname.

De directeur van de SWM, Clifton Lienga, heeft tijdens de regeringsvergadering van woensdag 25 oktober 2023 een presentatie gegeven hierover. President Chandrikapersad Santokhi benadrukt de urgentie van de situatie.

Deze kwestie staat bovenaan de agenda van de regering en er zijn belangrijke beslissingen genomen om de watervoorziening in Suriname te waarborgen en te verbeteren. Lienga is opgedragen om een crisisplan voor de komende 3 maanden op te stellen, inclusief een gedetailleerde tijdlijn. Dit plan zal tijdens een gepland overleg met de minister van Financiën en Planning ad-interim, Albert Ramdin, de directeur van Financiën en Planning, Dharmradj Parohi, de directeur van de SWM, Clifton Lienga, en deskundigen op het gebied van waterbeheer worden besproken.

De SWM directeur benadrukte dat de vervanging en installatie van nieuwe pompen in bepaalde gebieden de hoogste prioriteit heeft en dat er dringend behoefte is aan een ‘crashprogramma’ om dit aan te pakken.

De regering van Suriname heeft als hoogste prioriteit de aanpak van de waterproblemen en zal nauw samenwerken met alle relevante belanghebbenden om dit doel te bereiken. Het welzijn en de veiligheid van de Surinaamse bevolking staan centraal in deze inspanningen.

Naast het beschikbaar stellen van budgetten, onderzoekt de regering ook financieringsmogelijkheden bij externe partners, waaronder de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB), de Caribbean Development Bank (CDB) en Agence française de développement (AFD). Dit is bedoeld om de inspanningen van de SWM te versterken en ervoor te zorgen dat de watervoorziening in Suriname op de lange termijn duurzaam wordt.