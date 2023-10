‘Komst van cruiseschip is teken van positief resultaat baggerproject’

De Surinaamse regering noemt de komst van het Cruiseschip Seabourn Persuit, een bewijs van een positief resultaat van het baggerproject.

In 2021 startte men met het baggeren van de Suriname rivier, waarbij in maart 2022 de diepte van 4.5 meter werd bereikt. De tweede fase van het baggeren tot een diepte van 5,5 meter is in juli opgeleverd.

De waterweg van de Surinamerivier is nu over een totale lengte van 68 kilometer uitgediept tot een diepte van 5,5 meter.

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken had eerder aangegeven dat het baggeren zal zorgen voor een diepere en veilige doorgang van schepen, die zal leiden tot economische voordelen; vermindering van transportkosten en het verhogen van de efficiëntie van de scheepvaart.