Amerikaans cruiseschip meert aan in haven van Paramaribo

Een cruiseschip afgelopen zaterdag in de haven van Paramaribo (foto). Het gaat om een schip van de Amerikaanse maatschappij Seabourn.

Deze biedt drie cruises in het Amazonegebied en de Guyana’s aan, waarbij er ook een stop is in Suriname. De cruises zijn te boeken vanaf bijna 13.000 USD voor twee weken.

Naast Suriname worden ook de Bahamas, Trinidad, Frans-Guyana en Brazilië aangedaan. Er is ook een cruise die helemaal vanaf Canada start.

De haven van Paramaribo wordt vaker aangedaan door cruiseschepen, zoals dit luxe Frans schip in 2018.

Zie hieronder de cruises van Seabourn: