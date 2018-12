VIDEO: Luxe Franse cruise schip bezoekt Suriname

PARAMARIBO, 25 dec – Afgelopen weekend heeft het luxe Franse cruise schip ‘Le Champlain’ Suriname bezocht. Het schip vertrok op 19 december vanaf Cayenne en maakt een 10-daagse reis naar Fort-de-France in Martinique. Onderweg maakte het op 22 december een tussenstop in Suriname. Het is twee jaar geleden dat een cruise schip Suriname voor het laatst bezocht.

Het Franse schip Le Champlain, dat met 200 mensen aan boord Suriname binnenvoer, is het nieuwste schip van rederij Ponant. Op dit luxe schip staan verfijning, intimiteit en comfort centraal. De mensen aan boord doen de zogenoemde ‘Sailing the Orinoco’ cruise. In Suriname bezochten zij de binnenstad en brachten een bezoek aan de Kathedraal.

Na Suriname vaart Le Champlain door naar Venezuela. In maart 2019 is het schip weer in Suriname.

De route van het schip van 19 – 28 december 2018

Bekijk een video van het schip toen het lag in Suriname: