Automobilist negeert ambtelijk bevel en rijdt in op twee politieambtenaren

Een automobilist is zondag door de Surinaamse politie aangehouden, nadat hij een ambtelijk bevel van de politie negeerde en inreed op twee politieambtenaren. Dit gebeurde op kruising gevormd door de Gompert- en de Jan Steenstraat in Paramaribo.

Inspecteur Milton Kensmil, hoofd PR-afdeling van het Korps Politie Suriname, bevestigt dit geval tegenover de redactie van Waterkant.Net. Hij zegt dat twee politieambtenaren van de Motor Surveillancedienst (MSD) bezig waren met een begeleiding.

Een politievouw dirigeerde de desbetreffende autobestuurder om naar de zijkant te gaan. De bestuurder negeerde het bevel en reed in op de politievrouw, maar ze wist een botsing te voorkomen.

Een politieman die ook op een motorfiets was, zag het geval en zette een achtervolging in. De autobestuurder probeerde ook op deze politieman in te rijden. Het lukte de agent uiteindelijk om de verkeerscrimineel klem te rijden en aan te houden.

Hij is na zijn aanhouding overgebracht naar politiebureau Munder. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de automobilist in verzekering gesteld wegens negeren ambtelijk bevel en poging tot doodslag.