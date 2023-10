Eddy Wilson pakt zilver op Arnold Classic en ontvangt US$ 7.500

De Surinaamse profbodybuilder Eddy Wilson is tweede geworden op de Arnold Classic Europe Show in Madrid. Hij kreeg daarvoor een zilveren medaille en US$ 7.500.

Wilson deed mee in de Bodybuilding Open categorie waar Soepe Koese namens Suriname ook aan participeerde.

Het was een zeer spannende wedstrijd waarbij Wilson alleen de winnaar Mika Sihvonen uit Finland voor zich zag eindigen. Koese eindigde op de 6e plaats.

Randal Haakmat deed mee in de categorie Classic Physique en eindigde uit 16 atleten op een verdienstelijke 10e plaats. Twee plaatsen hoger dan de Jamaicaan Richardo Daniels en 5 plaatsen hoger dan Lamarr Akeem Coward uit Barbados. Deze categorie werd gewonnen door de Angolees Yuri Valentim.