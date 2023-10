Onderzoek belofte materiële zaken aan leden Jeugdraad Suriname

Minister Steven Mac Andrew van Arbeid Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ) zal komende week een commissie installeren onder leiding van directeur Jeugdzaken, Genti Mangroe, met de uitdrukkelijke opdracht om na te gaan als er materiële zaken zijn beloofd aan leden van de Jeugdraad Suriname voor de verkiezingen van haar leiding op 8 september.

Het besluit heeft de minister genomen tijdens het eerste beleidsoverleg tussen de minister en de Jeugdraad Suriname op zaterdag 14 oktober in de conferentiezaal van het ministerie van Openbare Werken (OW). Op deze bijeenkomst is gebleken, dat bepaalde leden waren uitgenodigd door de vicepresident voor een meeting, waarbij er een stem advies is gegeven.

Mac Andrew, die initieel geen voorstander was van een commissie, omdat de leden van de Jeugdraad Suriname op democratische wijze hun stem hebben uitgebracht op 8 september, ging overstag, omdat tijdens het beleidsoverleg zaken zijn aangehaald, die een nader onderzoek vereisen.

De leden die hebben geparticipeerd aan deze meeting hebben allen benadrukt, dat er geen materiele zaken aan hun is beloofd. Minister Mac Andrew zal ook een onderhoud met de Vice President van de Republiek Suriname aanvragen om over eerdergenoemde kwestie te praten.

Bij het eerste beleidsoverleg tussen de minister en de Jeugdraad Suriname is ook gefocust op de verdere operalisatie van de Jeugdraad Suriname, alsook de plannen van het Directoraat Jeugdzaken en het Nationaal Jeugd Instituut (NJI), voor 2024.

Vele leden van de Jeugdraad Suriname hebben tijdens het agendapunt “Wat verder ter tafel komt” de aandacht gevraagd voor issues op scholen of het onderwijs-rakende in hun respectievelijke districten. Mac Andrew heeft beloofd deze te zullen doorsturen naar zijn college van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.

De bewindsman gaf voor de afsluiting van het beleidsoverleg aan, dat er een gedragscode zal worden opgesteld, waarbij aan de leden ook hun input gevraagd zal worden. Als voorbeeld haalde hij aan, dat conform het Staatsbesluit alleen de voorzitter van de Jeugdraad Suriname in en buiten rechte de Jeugdraad Suriname kan vertegenwoordigen.