Beroofde vrouw achtervolgt vluchtende rovers en rijdt ze omver

Een 66-jarige vrouw is zondagochtend in haar auto door twee mannen gezeten op een bromfiets beroofd van haar handtas op de kruising van de Johan Adolf Pengel- en Dr. Sophie Redmondstraat in Suriname.

Vernomen wordt dat op de hoek de duorijder van het rijtuig afstapte en naar de automobiliste toeliep om zogenaamd een verstelbare sleutel te vragen. De vrouw gaf aan niet te hebben, waarna de brutale rover door de half geopende portierruit zijn hand in de auto stak en haar handtas afpakte.

Na de daad rende de verdachte via de Johan Adolf Pengelstraat richting Drambrandersgracht. De comparant reed hem tegemoet met de bromfiets en vervolgens reden ze weg.

De benadeelde keerde haar voertuig op de Johan Adolf Pengelstraat en reed tegen de richting in achter de verdachten aan. Op de kruising gevormd met Drambrandersgracht reed ze de rovers op de bromfiets omver. Beide kwamen te vallen en renden daarna weg.

Leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) die toevallig langsreden werden geattendeerd door de vrouw waarna het gebied werd uitgekamd. Het lukte de sterke arm om de verdachten in de nabije omgeving aan te houden. De tas met inhoud is op hen teruggevonden.

Beide rovers werden overgebracht naar het politiebureau Nieuwe Haven ter voorgeleiding. Een van hen Gillion N. (24) is volgens de politie een militair en de andere is Dwight R. (27). Beiden zijn na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.