Suriname wint van Grenada met 4-0

Het Surinaamse nationaal voetbalelftal (Natio) heeft zondagavond de vierde wedstrijd in het kader van de Concacaf Nations League overtuigend gewonnen. In het Franklin Essed stadion won Suriname met maar liefst 4-0 van Grenada.

Alle doelpunten werden gescoord in de eerste helft. Djevencio van der Kust schoot raak in de 12e minuut, Gleofilo Vlijter schoot een rebound in het doel in de 27e minuut, Leo Abena vond het net in de 35e minuut en een eigen doelpunt van de bezoekers in de 47e minuut.

In de tweede helft speelde Suriname de wedstrijd rustig uit. Er waren tal van kansen om meer doelpunten te scoren, maar de bal belandde niet in het doel. De score bleef na 90 minuten voetbal op 4-0.

Jamaica en Honduras gaan door naar de volgende ronde. Suriname en Cuba blijven in League A. Haïti en Grenada degraderen naar League B.