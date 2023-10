Dronken Cubaan zwaargewond langs MLK-weg aangetroffen

Een dronken Cubaan is zondagavond rond middernacht zwaargewond op de berm aangetroffen nabij Rocky’s Waterpark aan de Martin Luther Kingweg in Suriname.

De man verklaarde dat hij gewond is geraakt bij een vechtpartij op een resort in Paranam. Bij het terugrijden met anderen naar de stad is hij langs de weg achtergelaten.

De buitenlander is in kritieke toestand met de ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

De politie is bezig met het onderzoek om na te gaan wat er zich precies heeft afgespeeld.