Drie verkeersdoden afgelopen weekend genoteerd

Drie verkeersdoden zijn afgelopen weekend in drie afzonderlijke gevallen genoteerd in Suriname. In twee gevallen gaat het om duorijders van een bromfiets en in het overige is het een autobestuurder.

Een 61-jarige vrouw is vrijdagavond rond 21.45 uur tragisch om het leven gekomen bij een aanrijding tussen een bromfiets en personenauto aan de Coesewijnestraat. Ze zat op de bromfiets als duorijder, toen ze werden aangereden door een 21-jarige automobilist.

De bromfietser beschreef vanuit het rijwielpad een bocht rechts in de richting van de Doekhiweg-Oost en werd daarbij aangereden door de automobilist die rechtdoor reed. De vrouw overleed ter plekke en de bromfietser werd met verwondingen afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp (SEH) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP).

Aan het begin van de avond vond er een aanrijding tussen twee personenauto’s op de Avobakaweg ter hoogte van de weg naar het dorp Balingsoela plaats. Een van de bestuurders sloeg rechtsaf op de Avobakaweg zonder rekening te houden met het rechtdoorgaand verkeer met de aanrijding als gevolg.

Drie personen raakten gewond en werden met de ambulance afgevoerd naar de SEH van het AZP. De veroorzaker overleed omstreeks 23.00 uur aan zijn opgelopen verwondingen.

Zaterdagochtend kort voor 02.00 uur vond er een aanrijding tussen een bromfiets en personenauto plaats op de hoek van de Kwatta- en Munderweg. Beide bestuurders reden over de Kwattaweg richting Kernkampweg. De bromfietser sloeg op de hoek plotseling rechtsaf en werd daarbij aangereden door de automobilist die rechtdoor reed.

De bromfietser en zijn duorijder raakten zwaargewond en werden met de ambulance afgevoerd naar de SEH. De duorijder overleed in de middag aan de opgelopen verwondingen. De verkeersunits van de Surinaamse politie onderzoeken de aanrijdingen verder.