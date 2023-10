Dc Winter: “Gonsalves zat vier jaren in het DNA-gebouw te slapen”

Districtscommissaris Maikel Winter van Coronie is niet te spreken over de beschuldigingen die recent door oud-DNA-lid Cleon Gonsalves Jardin de Ponte zijn geuit. Gonsalves, lid van de Palu, zei eerder dat Winter door de Nationale Partij Suriname (NPS) is gedumpt, gewoon voor de vorm in Coronie zit, de functie van dc uitholt en vaak betrokken is in heel wat duistere zaken. Winter vindt juist dat Gonsalves in de vier jaren waar hij in De Nationale Assemblee (DNA) zat, niets heeft betekent voor het kokosdistrict. Kennelijk omdat hij vier jaren in het DNA-gebouw zat te slapen.

“Vier jaren lang a man bin go bezichtig a assembleegebouw, go sidon sribi ini a gebouw”, zei Winter in een interview op Stanvaste radio.

Goncalves werd op 3 mei 2016 toegelaten. Hij was tot 25 mei 2020 lid van De Nationale Assemblee en kwam op de plaats van Anton Paal, die was teruggetreden als parlementariër. Volgens Winter moet Gonsalves dankbaar zijn dat Paal hem deze gelegenheid heeft geboden, omdat hij slechts 31 stemmen bij de verkiezingen van 2015 had.

“Dus als het op eigen kracht was, gelooft u me, hij had daar nooit gezien. Misschien voorbij gereden”, benadrukte de burgervader. Hij voegde eraan toe dat hijzelf in staat is om meer stemmen in Coronie te halen dan Gonsalves. Hij daagt de oud-parlementariër daarom uit om zich verkiesbaar te stellen.

Winter benadrukt ook niets verkeerd te zien met het feit dat hij als NPS’er nog werkzaam is binnen de regering Santokhi-Brunswijk. Hij stelt dat ondanks het uittreden van de NPS medio februari uit de regering, veel NPS’ers nog steeds in het overheidssysteem werkzaam zijn en niet hebben bedankt.

“Iedereen weet dat ik NPS’er ben en ik ga NPS’er blijven. In alle App-groepen van de NPS zit ik nog. Aan mij is gevraagd om een job te doen in Coronie en als Coroniaan wil ik het doen. En als de regering vindt dat ik niet voldoe aan de eisen, dan laat men me bedanken. Dan bedank ik netjes. Maar voor nu mi e du mi job. Ik ben elke dag tussen de gemeenschap en de mensen zijn blij”, aldus de politicus.