Oud-parlementariër Gonsalves vreest overname Coronie door Nickerie

Oud-parlementariër Cleon Goncalves Jardin del Ponte is niet in een hoerastemming over het besluit van Pomeroon Coconut & Spices om de komende maanden 65.000 kokosbomen te planten in het district Coronie in Suriname. “Het is geen aangelegenheid van Coronie. Men is ermee in Coronie begonnen , maar niemand heeft belangstelling. Men is in een afgelegen gebied ermee gaan beginnen. In het zuiden van Coronie, dus dicht bij Wageningen in Nickerie”, zei Goncalves in een interview op Stanvaste Radio.

De politicus merkte op dat de VHP in het verleden al plannen had om Coronie bij te voegen aan Nickerie. Hij vreest dat zoiets weer aan het gebeuren is.

Overigens beweert hij dat de plaatselijke gemeenschap niet aanwezig was bij de openingsceremonie, maar alleen ‘lantisma’ (overheidspersoneel). Deze personen zouden door districtscommissaris Maikel Winter zijn opgetrommeld. Op zijn beurt heeft Goncalves mensen geadviseerd om niet te gaan, omdat hij het project te wazig vindt en als verkiezingsstunt ziet.

“Coronie wordt aan het lijntje gehouden. Het is paniekvoetbal, want we hebben nog geen twee jaren te gaan tot de verkiezingen”, aldus Gonsalves.

Dc Maikel Winter van Coronie wordt volgens Goncalves misbruikt door de ABOP en VHP. “De NPS heeft hem gedumpt en hij weet dat hij op de schopstoel zit. Dus de ABOP en VHP doen wat ze willen. En hij gaat nooit iets zeggen, omdat hij weet wat zijn positie is”, zei Goncalves. Winter is in 2020 door de NPS voorgedragen om leiding te geven aan het kokosdistrict, maar is aangebleven nadat de groene partij medio februari uit de regeercoalitie stapte.

Gonsalves, lid van de Palu, vindt dat Winter ook voor deze functie moest hebben bedankt. Over het algemeen vindt hij dat Winter gewoon voor de vorm in Coronie zit, de functie van dc uitholt en vaak betrokken is in heel wat duistere zaken.

“Die man is niet geliefd, omdat iedereen zijn handelingen kent. Zodra het om negatieve zaken van het district gaat, dan is hij erbij. Het jammerlijke is dat niemand stappen onderneemt tegen die man”, aldus de politicus.