Vrouw in dorp ernstig gewond aan hoofd na mishandeling

Een vrouw in het dorp Toemaripa in het district Sipaliwini, is begin deze week ernstig gewond geraakt aan haar voorhoofd nadat ze door een 48-jarige dorpsbewoner werd geslagen.

Vernomen wordt dat de verdachte en een oom van de vrouw een dag voor het geval een woordenwisseling hadden in het dorp langs de Boven- Suriname rivier.

De vrouw zou daarbij ook het een en ander aan de verdachte gezegd hebben, hetgeen niet in goede aarde bij hem viel.

De volgende ochtend zag de man de vrouw langs de rivier. Hij viel haar meteen aan slogeg haar met een hard voorwerp tegen het hoofd. Het slachtoffer liep een diepe snee op aan voorhoofd.

De verdachte Gadisie A. werd kort daarna door politie van Atjoni aangehouden en in verzekering gesteld. De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.