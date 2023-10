Somohardjo: “Leeuwen gaan met leeuwen, olifanten met olifanten, black panthers met black panthers”

Bronto Somohardjo, minister van Binnenlandse Zaken tevens zoon van PL-voorzitter Paul Somohardjo, verwacht dat de Pertjajah Luhur (PL) weer 5 tot 6 zetels zal binnenhalen bij de Surinaamse verkiezingen in 2025.

“Het spel begint bij het maken van je verkiezingslijst. Wie zet je waar? Suriname is een land waar stemmen worden gebaseerd op datgene bij wie je je thuis voelt. Net als in het dierenrijk. Leeuwen gaan met leeuwen, olifanten gaan met olifanten, black panthers gaan met black panthers. Je ziet ze zelden mixen. Zo ook hier. We hebben verschillende groepen, waaronder Javanan, hindostanen, creolen, marrons, moslims en christenen. Dus het wordt heel interessant”, aldus de PL-topper vrijdag in ABC-actueel.

Volgens de politicus moet erkend worden dat elke partij een basis heeft. De bewindsman voerde aan dat het perfect zou zijn als Surinamers op basis van de ideologie van partijen een keuze zouden maken. Maar voor nu is het land daar nog niet klaar voor. Daar is er volgens Somohardjo ook niets mis mee.

Het is ondertussen al bekend dat de ABOP en PL weer op basis van een lijstverbinding de verkiezingen zullen ingaan. Volgens Somohardjo heeft de rood-witte partij geen behoefte meer om een Jawa-blok te gaan vormen, aangezien het gros van de Jowo’s al terug is bij de PL.

“Net als hoe dat altijd is. Wij zijn voornemens om met ABOP in zee te gaan. Waarom? Als we samen gaan, dan kunnen we de grootste worden. Dan kunnen we de formateur zijn. Ik heb het dan niet over het leveren van de president, maar over de grootste worden. Maar het hangt van de leiders af hoe dat uitpakt”, aldus de PL’er.