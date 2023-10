Tweede editie van Déjà Vu op zaterdag 2 december in Amsterdam

Na een spetterende start met de eerste editie, is Déjà Vu klaar om Amsterdam opnieuw te laten bruisen. Op zaterdag 2 december keert het meest gezellige feest van Amsterdam terug met de langverwachte tweede editie!

En er is dit keer nog meer in petto om je te verwennen met geweldige muziek, eindeloos plezier en onvergetelijke momenten. Met in de line-up: DJ’s Eclipse, Gilly Gonzales en Manie.

Dit is ook Manie’s laatste Nederlandse gig in 2023, want daarna vliegt hij naar Suriname.

Mis dit niet; noteer 2 december in je agenda, haal je kaarten hier en maak je klaar voor een ongeëvenaarde feestervaring in Amsterdam! Déjà Vu: the party with hits from then till now.



•EVENT: DÉJÀ VU

•DATE: Zaterdag 2 december ’23

•TIME: 21.00 – 03.00 uur

•MIN AGE: 25+

•ENTREE: Earlybird €15, regular €20 via Eventix

•INFO: 0630143188

•Dress to impress!

•Free parking

•VENUE: Grand Cafe ZO

Paasheheuvelweg 26 1105BJ Amsterdam