Exclusieve birthday bash van 2-Remember vanwege 22 jarig bestaan

De populaire Surinaams-Nederlandse allround formatie 2-Remember bestaat dit jaar alweer 22 jaar. En om dat te vieren is er op zaterdag 11 november 2023 een exclusieve Birthday Bash in zalencentrum De Brug te Reeuwijk.

Het wordt een exclusieve avond van 20.00u – 02.00u met de leukste fans, lekker eten, de beste DJ’s en natuurlijk heerlijke live muziek. Zo is er een speciaal optreden van de band 2-Remember, die op 5 november 2001 werd opgericht door Steven Hartmann alias ‘Piva’.

Maar er is meer want ook de bekende formatie La Fiesta is van de partij! En tussendoor zorgen DJ’s Shann en Meo Mania voor de lekkerste hits.

Dit mag je niet missen! Het aantal kaarten voor dit exclusieve feest is beperkt dus haal ze op tijd. Deze zijn voor €17,50 alleen hier online te koop via Eventbrite. Op de dag zelf zijn er ook kaarten aan de deur te koop voor €25,-

2-Remember Birthday Bash

Zaterdag 11 november 2023

LET OP: Van 20.00u – 02.00u

Zalencentrum De Brug

Dunantlaan 1, 2811 CA Reeuwijk

Javaanse catering en worstman aanwezig!

Kaarten hier online via Eventbrite