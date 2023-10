First lady Suriname op uitnodiging Turkse first lady naar Turkije

De Surinaamse first lady Mellisa Santokhi-Seenacherry is op uitnodiging van de first lady van Turkije tevens voorzitter van de UN Secretary General’s Advisory Board on Zero Waste Management, Emine Erdoğan, afgereisd naar Turkije voor de eerste in person meeting van de Advisory Board.

De first lady zal van 29 oktober tot en met 05 november 2023 niet alleen de meeting in het kader van de Advisory Board als lid bijwonen, maar ook diverse bijeenkomsten waar first ladies van verschillende landen aanwezig zullen zijn.

De dienstreis van first lady Santokhi-Seenacherry en haar delegatie is volledig bekostigd door de Turkse overheid meldt de Communicatie Dienst Suriname.

De Advisory Board of Eminent Persons on Zero Waste van de UN Secretaris-Generaal is in het leven geroepen om verdere vervuiling van onze enige woonplaats, de aarde, zwaar tegen te gaan. Actie voor aanpak moet nu! Doen we dit niet, dan zal tegen 2050 het vaste stedelijk afval verdubbelen tot 4 miljard ton per jaar, stelt de Secretaris-Generaal António Guterres tijdens de installatie van de Advisory Board afgelopen maart 2023.

De presidentsvrouw zal als lid van de board samen met diverse nationale organisaties werken om verdere vervuiling van onder andere Suriname tegen te gaan. De bijdrage van de samenleving in deze is daarom ook nodig, zodat wij allen en ons nageslacht nog lang kunnen genieten van moeder Aarde.