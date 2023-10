Reshuffling nog steeds op agenda; er wordt gekeken naar 5 ministeries

De reshuffling van het kabinet Santokhi-Brunswijk staat nog steeds op de agenda. Volgens president Santokhi wordt er op dit moment gekeken naar de ministeries van Sociale Zaken & Volkshuisvesting (SOZAVO), Transport Communicatie & Toerisme (TCT), Grondbeleid & Bosbeheer (GBB), Volksgezondheid en Justitie & Politie.

“We kijken hoe we structurele maatregelen kunnen treffen dat de dienstverlening beter is, beleid effectiever aangepakt wordt en de veiligheid gegarandeerd is. Al deze zaken zitten op de agenda van de regeringstop”, zei Santokhi maandagavond in het programma To The Point.

Het Surinaamse staatshoofd benadrukte niet wakker te liggen van de kritiek op veranderingen binnen het kabinet nu er slechts 19 maanden over zijn in deze regeerperiode. “Het is de tweede helft. Je verandert je team tot de laatste seconden”, aldus de politicus.

Ook de eerder aangekondigde totale reorganisatie bij de leiding van het Korps Politie Suriname (KPS) en benoeming van de korpschef gaan door. Daar is de regering momenteel met een selectiecommissie bezig de kandidaten te selecteren. Hetzelfde geldt ook voor de douane.

“Tegelijkertijd moeten de structuren van verschillende ministeries ook aangepast worden om het ook effectiever te laten functioneren. Dit zijn allemaal zaken die deel uitmaken van de tweede helft”, aldus het staatshoofd.