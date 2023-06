Brunswijk nu wel ready voor reshuffling ministers

De ongeveer twee maanden terug aangekondigde reshuffling van het kabinet Santokhi-Brunswijk, is niet van de baan. Volgens de vicepresident van Suriname Ronnie Brunswijk, zullen wel zeker nog enkele ABOP-ministers in de komende periode worden vervangen.

“Wiens na binnenshuis of dat w’o switch den. We hebben gezien dat we hier en daar toch gaan moeten reshufflen”, zei de tweede man van het land woensdag kort voor aanvang van de Raad van Ministers (RVM)- vergadering.

De ABOP-voorman stelt dat hij bij de eerste reshuffling vorig jaar inderdaad nog niet zover was om zijn mensen binnen het kabinet te vervangen. Dat kwam, omdat de ministers toen niet genoeg financiële middelen kregen om hun werkzaamheden op een correcte manier uit te voeren. Na de goedkeuring van de recente regeringsbegroting, is dat wel gaan veranderen. “Er is wel een beetje losgelaten, zodat de mensen kunnen werken”, stelt hij.

Op 16 juli zal hij zoals door het staatshoofd is beloofd, extra bevoegdheden en taken toegekend krijgen. Brunswijk zegt dat hij voor nu al een eigen plan klaar heeft. Echter, zal alles afhangen van de financiële middelen die hij krijgt om zijn werkzaamheden uit te voeren. Vandaar dat hij nu niet voorbarig wil zijn.

Ondertussen zit deze regering al drie jaren aan. Het is geen geheim dat de VHP-achterban ontevreden is over de werkwijze op de ministeries van Grondbeleid en Bosbeheer en Sociale Zaken.

In april vorig jaar heeft Saskia Walden bij het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) haar portefeuille ter beschikking gesteld van de president. Rishma Kuldipsingh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ) nam daar het roer over. Van Kuldipsingh nam Steven Mac Andrew over op Arbeid. Beide zijn ministers van de VHP.