17-jarige dood nadat auto over de kop slaat te Saramacca

Bij het eenzijdig verkeersongeval dat gistermiddag in het district Saramacca plaatsvond, heeft de 17-jarige A.L. ter plekke het leven gelaten. Dat meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

De politie van het bureau Groningen deed na melding van het verkeersongeval aan de Gangaram Pandayweg, de plek aan voor onderzoek. Daar aangekomen bleek het te gaan om een eenzijdig verkeersongeval, waarbij een auto met 5 inzittenden over de kop sloeg en daarbij de mede inzittende A.L. het leven heeft gelaten.

De vier andere inzittenden, inclusief de bestuurder hebben letsel opgelopen en werden voor medische behandeling met de ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

De autobestuurder bleek niet onder invloed van alcohol of een of andere bedwelmend middel te verkeren. Hij geeft aan in het bezit te zijn van een rijbewijs, maar dat is vooralsnog niet achterhaald.

Het onderzoek van dit verkeersongeval wordt voortgezet, meldt de Surinaamse politie.