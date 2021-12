President: ‘Drastische reorganisatie bij KPS en vervangen leiding’

“Er komt een drastische reorganisatie bij het Korps Politie Suriname. Daarbij zal eerst de korpsleiding worden vervangen.” Dat heeft de Surinaamse president Santokhi maandag in het parlement laten weten.

De regeringsraad heeft hier uitvoerig over gesproken. Santokhi ging ook in op de situatie met betrekking tot de politiebond. Die besloot vorige week agenten terug te trekken uit de operatie ‘Veilig Suriname’, die gelanceerd is door het ministerie van Justitie en Politie.

Bondsvoorzitter Mielando Atompai zei daarover aan Starnieuws dat er geen overleg is gepleegd met de bond over inzetten van politieagenten voor deze operatie en dat de roosters die opgesteld zijn, niet kunnen worden geaccepteerd.

“Het doel van de operatie is juist het terug brengen van het veiligheidsgevoel na een aantal ernstige delicten. En als wij als regering een besluit nemen om veiligheid in het land te brengen en we maatregelen treffen, dat er dan opdracht gegeven wordt dat men een deel terugtrekt. Dat kan niet!’, aldus de president over de handeling van de bond.

De president en vice-president zijn zondag na overleg tot de conclusie gekomen dat de huidige gang van zaken niet acceptabel is. In de eerst week van januari moet de KPS reorganisatie daarom op de agenda komen.

‘Wij willen terug naar een modern en gezond politie apparaat waarop de regering en de samenleving kunnen rekenen als het gaat om voldoende bescherming”, aldus het staatshoofd.