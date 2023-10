Rover met valhelm rukt portemonnee uit hand van klant supermarkt

Een brutale rover heeft afgelopen maandag een 23-jarige vrouw, die bij supermarkt Red Sun aan de Indira Gandhiweg in Suriname inkopen was gaan doen, op klaarlichte dag beroofd van haar portemonnee met inhoud.

De benadeelde zegt in gesprek met Waterkant.Net zegt dat ze net haar inkopen had gedaan. Ze liep uit de winkel en plaatse haar boodschappentas in de kofferbak van haar auto. De jonge vrouw zou net in haar voertuig stappen, toen een man met een valhelm op haar uit het niets benaderde.

Hij rukte haar portemonnee uit haar hand weg. De dame stribbelde nog tegen, maar het lukte de dader toch om er met de portemonnee met daarin 500 USD, 2.000 Surinaamse dollars en belangrijke documenten, vandoor te gaan.

De crimineel rende na de daad naar een bromfietser die verder op het parkeerterrein gereed stond. Nadat hij plaats had genomen achter de bestuurder reden ze samen op de brommer weg.

Op dezelfde manier werd een vrouw afgelopen zondag, door twee mannen op een bromfiets voor Red Apple beroofd van haar halsketting. De Surinaamse politie vermoedt dat het om dezelfde daders gaat.

De politie van De Nieuwe Grond was ter plaatse voor onderzoek. Van de rovers ontbreekt nog elk spoor.