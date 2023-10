Brutale rover rukt halsketting van vrouw in auto weg bij Red Apple

Een brutale rover heeft vrijdagmiddag op klaarlichte dag een 48-jarige vrouw in haar auto voor Red Apple aan de Indira Gandhiweg in Suriname beroofd van haar halsketting.

Volgens het slachtoffer was ze samen met haar 27-jarige dochter inkopen gaan doen. Ze had haar voertuig op het terrein van Red Apple geparkeerd. Nadat ze hun inkopen hadden gedaan liepen ze terug naar hun auto. De vrouw maakte het portier open en nam plaats in haar auto.

Toen ze het portier dichttrok rende de verdachte gekleed in een witte trui naar de auto toe. Hij hield de autodeur vast en rukte de halsketting van de vrouw weg. Daarna rende hij de straat op waar een bromfietser op hem wachtte. De rover sprong op de brommer. Vervolgens reden ze richting Vierkinderenweg.

Volgens de aangeefster hadden beide mannen valhelmen op waardoor hun gezichten niet te zien waren. De bromfietser stond gereed op het bromfietspad.

“Ik schrok hevig van de aanval. Je zou nooit denken dat ze rovers waren, want ze waren heel netjes gekleed. Vanwege het trekken aan de ketting, heb ik een snee aan mijn nek opgelopen”, aldus het slachtoffer. De buit betreft een halsketting met een hanger.

De politie van De Nieuwe Grond was ter plaatse voor onderzoek. Van de daders ontbreekt nog elk spoor.