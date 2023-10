Surinaamse delegatie bezoekt scheepvaart en logistiekbedrijf in de Dominicaanse Republiek

President Santokhi heeft samen met de Surinaamse delegatie, waaronder zakenlieden, een bezoek gebracht aan Scheepvaartbedrijf Puerto Río Haina, HIT (Haina International Terminals) in de Dominicaanse Republiek. De ervaringen en mogelijkheden met dit bedrijf zijn op 6 oktober gepresenteerd aan de delegatie.

Volgens Erik Alma, CEO van het bedrijf, is er ruimte voor samenwerking voor het vervoeren van koude etenswaren, het plegen van container x-ray inspectie, productie van schone energie en cyberveiligheid. Verder heeft het bedrijf een haven zone dat als een hub fungeert.

Alma ziet in de samenwerking met Suriname kansen op het gebied van benchmarking, het delen van kennis op maritiem gebied, het importeren en exporteren van logistieke processen, alsook investeringen in de haven sector in Suriname. “Wij lijken ver maar liggen relatief dichtbij en we zijn verbonden door maritieme handel”, aldus Alma.

Na de presentatie volgde een veldtocht en een tour naar de verschillende haven afdelingen. De Surinaamse zakendelegatie heeft daarbij de kans gehad vragen te stellen en te netwerken.