Mangre: “Met die 108 miljoen SRD zouden we nu lokalen à la Dubai moeten hebben”

Parlementariër Reshma Mangre onthulde vrijdag in De Nationale Assemblee van Suriname (DNA) dat er geen openbare aanbesteding is gehouden voor de 108 miljoen Surinaamse dollars welke in 2022 voor de bouw van scholen en aanschaf van schoolmeubilair was vrijgemaakt.

“Het schetst mijn verbazing dat bij de start van dit nieuwe schooljaar er een tekort is aan meubilair. 50 miljoen SRD is gegaan naar één aannemer, 58 miljoen naar een andere aannemer. Friends & family zijn bevoordeeld zonder een openbare aanbesteding. Met die 108 miljoen SRD zouden we lokalen à la Dubai moeten hebben; met airconditioning en misschien drive-thru lokalen”, zei Mangre in het parlement.

De politica die ook voorzitter is van de onderwijsbonden BvL/ALS wilde van MINOWC-minister Henry Ori weten hoeveel scholen uiteindelijk zijn bijgebouwd met deze 108 miljoen SRD en hoeveel meubilair er is aangeschaft. Ori heeft in mei dit jaar de ministerspost op het MINOWC overgenomen van zijn voorganger Marie Levens van de NPS.

NDP-parlementariër Melvin Bouva merkte op dat er niet gesold moet worden met middelen die voor het onderwijs zijn bestemd. Hij stelde dat er ook een aanbesteding is gehouden voor schooltassen, waar er vier inschrijvers zijn geweest. “A schrijft in 4.7 miljoen SRD, B 9.8 miljoen SRD, C en D elk voor 11 miljoen SRD. En het werk gaat naar de hoogste inschrijver voor 11 miljoen SRD. Zelfde pakket, zelfde alles naar friends & family. Ik wil duidelijkheid hierover”, aldus Bouva.

Mangre benadrukte ook dat terwijl de moraalridder in het parlement wordt uitgehangen, er ook parlementariërs zijn die zich bezig houden met onderhoudswerkzaamheden van schoolterreinen. Zo is één parlementariër belast met onderhoud van 30 scholen. “Scholen worden schoongemaakt en terreinen worden onderhouden. Ik vraag onderzoek hiernaar, want dit kan niet. Als we zeggen dat er beperkte middelen zijn voor onderwijs, dan vraag ik me af waar het geld naar toe gaat. Nu pas weten waar het geld naar toe gaat. Is dat geen conflict of interest? Hoeveel wordt er betaald uit het budget?”, aldus Mangre.

NDP-fractieleider Rabin Parmessar vond dat Mangre concreet de naam van de betrokken parlementariër moet noemen, omdat anders alle 51 leden hun namen in diskrediet worden gebracht. Mangre stelde dat het beter is als de minister hierop ingaat.