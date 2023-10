Pikin Slee verplettert Notch met 5-0

Pikin Slee heeft zaterdagavond NV Notch een enorm pak slaag gegeven in Suriname. In een drukbezochte André Kamperveen stadion ging de ploeg van de voortvluchtige Joel ‘Bordo’ Martinus met 5-0 ten onder in een benefietwedstrijd.

Pikin Slee begon de wedstrijd meteen aanvallend en het tempo werd steeds opgevoerd. Notch had weinig in de melk te brokkelen. Bij de rust stond Pikin Slee reeds met 1-0 voor.

In de tweede helft speelde Notch beter, maar ze bleven kansloos. Pikin Slee maakte nog 4 doelpunten en de eindstand werd 5-0.

De winnaar kreeg van de organisatie een trofee en SRD 70.000. Notch kreeg ook een trofee en SRD 20.000. De wedstrijd is hier terug te zien.

