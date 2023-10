Robinhood plaatst zich na spektakelstuk voor halve finale Caribbean Cup

Robinhood heeft zich donderdagavond geplaatst voor de halve finale van de Concacaf Caribbean Cup. De landskampioen van Suriname won in het Franklin Essed stadion met 3-1 van Atlético Pantoja uit de Dominicaanse Republiek na een 0-1 achterstand bij de rust.

De doelpunten werden gemaakt door Jamilhio Rigters, Renske Adipi en Shaquille Caïro. Righters is uitgeroepen tot man of the match.

De Surinaamse kampioen is winnaar van poule B geworden met 9 punten uit 4 wedstrijden. Harbour View van Jamaica gaat met 7 punten uit 4 wedstrijden als nummer 2 over naar de halve finale.